Relazioni industriali, sicurezza e occupazione: incontro Confindustria – sindacati

Su queste nuove basi, i sindacati dei lavoratori e Confindustria Umbria intendono costruire un insieme coerente di proposte – si legge in una nota – per la migliore gestione dei processi di transizione produttiva in atto e sul quale coinvolgere anche le istituzioni locali.

Confindustria Umbria e sindacati dei lavoratori si sono trovati d’accordo sulla necessità di instaurare nuove relazioni industriali e di sostenere uno sforzo comune per salvaguardare l’occupazione e l’economia regionale a beneficio dell’intera comunità.