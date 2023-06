Regali aziendali: perché scegliere le borracce personalizzate - Tuttoggi.info

Le borracce personalizzate con nome sono ideali come omaggio aziendale perché possono essere utilizzate in tanti contesti diversi

I marchi sportivi sempre più di frequente optano per le borracce personalizzate quando si tratta di scegliere un regalo aziendale. Si tratta, in effetti, di prodotti che assicurano molteplici vantaggi, a cominciare dalla versatilità che li caratterizza: realizzati con una vasta gamma di materiali, si prestano a essere personalizzati e decorati con il logo aziendale. Le borracce personalizzate con nome , in particolare, sono ideali come omaggio aziendale perché possono essere utilizzate in tanti contesti diversi: nel tempo libero, per una passeggiata o quando ci si dedica a uno sport. Ciò che conta è che si tratti di un modello realizzato con materiali adeguati, resistenti e al tempo stesso rispettosi dell’ambiente. Inoltre, è auspicabile che il prodotto scelto rispecchi in toto l’immagine e l’identità del marchio.

Quando puntare sulle borracce personalizzate

Le borracce possono essere scelte come doni per i dipendenti, i fornitori e i clienti di un’azienda, a maggior ragione se stiamo parlando di un’impresa di settori attinenti quali il wellness e il fitness. Gli imprenditori che gestiscono un business in uno di questi campi non possono fare a meno di prendere in considerazione la possibilità di affidarsi alle borracce o, in alternativa, ai thermos. Sono comunque gadget efficaci e che possono essere studiati e realizzati su misura, affinché diventino strumenti di promozione di un brand e di comunicazione.

Personalizzare le borracce: consigli e accorgimenti

Le borracce sono adatte a essere decorate non solo con il logo aziendale, ma anche con i colori aziendali. Sono prodotti che testimoniano il piacere di una vita trascorsa in mezzo alla natura e avventurosa, a contatto con il verde e basata sul piacere di correre, passeggiare o cimentarsi in una escursione. Questa è la ragione per la quale questi prodotti molto spesso si basano su una composizione che prevede l’impiego di materie prime sostenibili, secondo una visione green che si fonda, appunto, sul rispetto per l’ambiente.

I marchi sportivi

Tutte le persone che amano cimentarsi nello sport sono consapevoli dell’utilità delle borracce. Per esempio, mentre ci si dedica al workout non si può prescindere dalla presenza di acqua o integratori a portata di mano. La borraccia è, in sintesi, un gadget più che funzionale, e infatti i brand sportivi vi fanno affidamento con regolarità ogni volta che occorre proporre un omaggio ai propri dipendenti o ai clienti. con la loro superficie levigata, le borracce possono essere personalizzate con facilità e decorate con qualsiasi tipo di logo. Sono disponibili in una grande varietà di tonalità cromatiche, il che vuol dire che chiunque riesce a trovare i colori più coerenti con il marchio che ci si propone di promuovere.

Le borracce termiche

Una menzione è doverosa anche per le borracce termiche, che fanno della praticità il proprio punto di forza. Sul mercato si possono trovare perfino modelli che sono dotati di un infusore per il the integrato: ciò che serve per godersi una bevanda calda dopo una lunga passeggiata o una sessione di jogging invernale. Va detto, comunque, che il settore è ricco di proposte e varianti: si pensi per esempio alle borracce pieghevoli, in grado di entrare in qualunque borsa, o ai modelli che hanno un gancio che si può applicare a una cintura o a una cinghia. Come si suol dire, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Quali materiali per le borracce personalizzate

La vasta scelta di materiali per la realizzazione delle borracce personalizzate è un aspetto decisamente positivo. Ci sono prodotti in plastica, altri in alluminio, e altri ancora in vetro, senza dimenticare un grande classico come l’acciaio. Ciascuna soluzione vanta aspetti positivi che meritano di essere presi in considerazione: le borracce in acciaio, per esempio, sono sinonimo di resistenza, di solidità e di longevità, valori che sono comuni a parecchi brand sportivi. Lo stesso acciaio poi vanta un potenziale estetico di non poco conto, anche grazie alla sua gradevole lucentezza. Altrettanto eleganti si rivelano le borracce in vetro, a maggior ragione nel caso in cui siano trasparenti. I modelli in plastica, invece, sono più leggeri e proprio per questo motivo più semplici da maneggiare.

