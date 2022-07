Reddito di cittadinanza, in Umbria in 5 mesi a 12.637 famiglie - Tuttoggi

La deputata Tiziana Ciprini evidenzia l'importanza della misura introdotta dal Movimento 5 stelle

In Umbria in 5 mesi (da gennaio a maggio 2022) sono state 12.637 le famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza. In totale le persone che hanno beneficiato della misura economica sono quasi 27mila, per un importo medio a nucleo familiare di circa 536 euro mensili.

A renderlo noto è la deputata del Movimento 5 stelle Tiziana Ciprini, che difende in una nota la misura di sostegno al reddito introdotta dai pentastellati.