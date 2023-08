Recupero a Monte della Croce, elicottero Drago salva donna infortunata - Tuttoggi.info

Secondo le informazioni fornite dal Corpo dei Vigili del Fuoco, la donna si trovava in difficoltà dopo essersi infortunata in una zona impervia

Un episodio di recupero e soccorso è in corso grazie all’intervento tempestivo del nucleo elicotteri Drago di Roma Ciampino. La squadra è intervenuta oggi pomeriggio – 31 agosto – per aiutare una donna che si è infortunata durante una passeggiata nella zona di Monte della Croce, a nord della città di Terni.

Secondo le informazioni fornite dal Corpo dei Vigili del Fuoco, la donna si trovava in difficoltà dopo essersi infortunata in una zona impervia. Immediatamente, è stata avviata la procedura di emergenza, che ha visto l’intervento dell’elicottero Drago. Gli operatori elisoccorritori, specializzati in operazioni di soccorso in condizioni estreme, hanno effettuato una delicata operazione di verricellamento per portare la donna a bordo del velivolo.

Dopo essere stata sollevata, la donna sarà trasportata presso la elisuperficie di Maratta, dove un’ambulanza l’aspetta per un ulteriore supporto medico. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli sulle condizioni di salute della donna.

Immagine di repertorio dei Vigili del Fuoco