Recovery fund, il centrosinistra chiama la città prima dell'arrivo del Next Eu

"Siamo convinti dell'importanza di ogni cittadino"

È indetta per Sabato 27 Marzo alle ore 10 una assemblea on line pubblica sul tema del Recovery Fund e PNRR nella città di Foligno.

L’assemblea in vista del Recovery

“RECovery” è convocata dalle forze cittadine del Centro Sinistra e sarà aperta a tutta la città di Foligno. Parteciperanno le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali, il mondo della sanità, della scuola, della cultura, dello sport e “tutti i cittadini interessati a dare il proprio contributo propositivo, in vista dello sblocco dei fondi europei Recovery Fund e Next Generation EU”.

“Immaginiamo insieme la città del futuro”

L’appuntamento vuole essere “un momento di confronto con i cittadini per la nostra città, dove ognuno potrà prendere la parola per avanzare una proposta o sottolineare una criticità. Un’occasione per immaginare insieme la città del futuro ed elaborare progetti: la condivisione e un confronto serio e costruttivo sono le chiavi per non perdere un’opportunità di rilancio eccezionale. L’incontro verrà svolto on line attraverso la piattaforma di videoconferenza Zoom, scaricando l’app, o al seguente indirizzo www.zoom.eu, digitando l’ID 86671226288 e il passcode 520089“. La diretta dell’assemblea sarà trasmessa via Facebook.

Come partecipare

Dopo una relazione introduttiva verrà concesso spazio a chiunque ne faccia richiesta. Ci si può iscrivere per parlare sia attraverso i messaggi della piattaforma online che attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica info@recfoligno.it. Sempre allo stesso indirizzo potranno essere inviate idee e proposte scritte per tutte quelle persone che non potranno partecipare all’evento in diretta.

“La nostra voce conta”

L’evento si inserisce nell’ambito del REC, consultabile al sito www.recfoligno.it, il percorso di partecipazione collettiva e di riavvicinamento alle scelte politiche, che la coalizione di Centro Sinistra ha deciso di percorrere in questo periodo di pandemia.

“La nostra voce conta – dicono – insieme possiamo mettere sul tavolo idee e progetti sulle direttrici principali del piano: salute, mobilità sostenibile-turismo-cultura, istruzione e formazione, transizione ecologica, digitalizzazione. Siamo convinti che il contributo del singolo cittadino, delle associazioni di categoria e di tutte le entità organizzate sia la vera essenza della democrazia e della attività politica; senza queste qualità ogni amministrazione della cosa pubblica resta autoreferenziale e lontana dai reali bisogni delle persone“.