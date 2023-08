Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in visita alla Cascata delle Marmore - Tuttoggi.info

Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz turisti alla Cascata delle Marmore, la 'regina' del turismo nel ternano

Raoul Bova e Rocio Munoz in visita alla Cascata delle Marmore di Terni: questa mattina, l’assessore del Comune di Terni, Michela Bordoni, ha accompagnato la coppia in visita alla Cascata “Per poter visitare il parco con la famiglia e in totale anonimato, è stato un regalo della nostra amministrazione” – ha spiegato l’assessore tramite un post su Facebook.

Cascata ‘regina’ del turismo

Continua il pieno di turisti per la Cascata delle Marmore che rimane ‘regina’ delle attrazioni per i turisti che visitano il ternano: “Questi giorni abbiamo presieduto costantemente la nostra meravigliosa Cascata delle Marmore – prosegue l’assessore – i visitatori sono tantissimi e i servizi sono stati all’altezza. Parcheggi sold out, visite guidate tutte prenotate”.