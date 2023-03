I ragazzi del Mazzatinti ospiti all’Autodromo di Magione

Il contest social

I ragazzi, all’interno del progetto scolastico, saranno impegnati in un contest social, realizzato grazie alla partnership con Satiri Auto. Sono stati infatti chiamati a realizzare contenuti social sul tema “Cosa non fare alla guida”, per dar sfogo alla fantasia e alla creatività. Le produzioni dovranno ottenere più like possibile e saranno giudicati dai ‘7 Cervelli’. Il vincitore avrà la possibilità di svolgere un corso di guida sicura all’Autodromo, offerto dalla Satiri Auto.

La sensibilità della scuola sul tema

“La nostra scuola – ha spiegato la professoressa Satiri – ha molta sensibilità sul tema. Questo in funzione dei dati che ci dicono che i ragazzi sono tra quelli più esposti agli incidenti stradali e che, in alcuni casi, non hanno coscienza della pericolosità di alcune azioni. Come azienda Satiri abbiamo voluto dare la nostra disponibilità e il contest nasce dall’idea che ai ragazzi, in prossimità del 18esimo anno, nessuno pensa di regalare un corso di guida sicura. Invece noi vogliamo farlo, stimolando la loro creatività e facendo sì che, attraverso il loro linguaggio, possano parlare ad altri giovani. Positiva anche la contaminazione con gli imprenditori, che si sposano con la scuola per creare opportunità per i giovani”. “Un progetto positivo, calato nella realtà e sul territorio, grazie alla positiva collaborazione tra la scuola, l’imprenditoria e le strutture del territorio come l’Aci e l’Autodromo di Magione. Per questo non posso che ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò, certa che i prodotti che i nostri ragazzi creeranno, saranno in grado di raggiungere l’obiettivo”, ha detto la dirigente scolastica, Maria Marinangeli.