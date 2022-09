Ragazza ubriaca defeca lungo corso Tacito, applicato Daspo urbano - Tuttoggi

Ragazza ubriaca se la prende con le aiuole e poi defeca lungo il corso della città davanti ai passanti. Questore emette Daspo

Immediata la risposta della Polizia di Stato di fronte ai gravissimi comportamenti di una giovane ternana che il 29 agosto, in pieno pomeriggio, si è resa protagonista di uno spettacolo di inciviltà e degrado urbano, defecando di fronte ai cittadini che passeggiavano lungo Corso Tacito.

Giovane ubriaca defeca lungo corso Tacito

La ragazza, in stato di ubriachezza e in un crescendo di atteggiamenti illeciti, aveva prima rovesciato delle fioriere e staccato la recinzione di una aiuola del giardino della ex-Foresteria, poi si era denudata e aveva espletato le proprie esigenze fisiologiche in mezzo alla gente.