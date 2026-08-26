Raccordo Perugia-Bettolle, dal 29 agosto riapre galleria Pallotta “Rispettati tempi” - Tuttoggi.info

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Raccordo Perugia-Bettolle, dal 29 agosto riapre galleria Pallotta “Rispettati tempi”

Davide Baccarini

Raccordo Perugia-Bettolle, dal 29 agosto riapre galleria Pallotta “Rispettati tempi”

Mer, 26/08/2026 - 10:23

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La viabilità del raccordo Perugia-Bettolle si prepara a un ulteriore passo verso la normalità. Da sabato 29 agosto la galleria Pallotta tornerà infatti completamente fruibile sulle quattro corsie in orario diurno, con il cantiere che da lunedì 31 agosto sarà organizzato esclusivamente nelle ore notturne, dalle 21 alle 6.

Una riapertura che arriva con due giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto e che segue quella della galleria Madonna Alta, tornata pienamente percorribile durante il giorno già dal 14 agosto.

Avevamo preso un impegno preciso sulla gestione di questi cantieri e lo abbiamo rispettato”, sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti.Con Madonna Alta abbiamo mantenuto i tempi programmati e ora, su Pallotta, riusciamo addirittura ad anticipare di due giorni la riapertura diurna. È un risultato importante, perché significa restituire progressivamente ai cittadini e a chi attraversa il raccordo una viabilità più fluida e sicura”.

     “Il risultato – sottolinea l’assessore – arriva al termine di una fase particolarmente impegnativa, nella quale i lavori sulle due gallerie hanno richiesto anche l’organizzazione dei cantieri a ciclo continuo, con oltre cento tra operai e tecnici impegnati complessivamente su più turni. Una scelta necessaria per concentrare nel periodo estivo le lavorazioni maggiormente incompatibili con la circolazione e ridurre il più possibile la durata dei disagi”.

     “Quello che stiamo facendo è anche affrontare interventi infrastrutturali che per troppo tempo sono stati rimandati”, aggiunge De Rebotti. “Li abbiamo presi di petto, costruendo una programmazione, insieme ad Anas e agli altri soggetti coinvolti, che tenesse insieme la necessità di realizzare lavori importanti e quella di non lasciare per tempi indefiniti il raccordo in una condizione di forte penalizzazione per gli automobilisti”.

     Da lunedì 31 agosto, dunque, ‘Pallotta’ sarà aperta al traffico dalle 6 alle 21. Nella fascia notturna, per consentire la prosecuzione delle lavorazioni, il traffico in direzione Bettolle sarà deviato sulla viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille e rientro a Prepo. Proseguiranno invece in orario notturno anche le attività nella galleria ‘Madonna Alta’, con deviazione del traffico in direzione Ponte San Giovanni tra le 21 e le 6, attraverso l’uscita obbligatoria a Madonna Alta e il rientro a San Faustino.

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