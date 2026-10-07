In bici ubriaco due volte oltre il limite consentito: denunciato - Tuttoggi.info

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In bici ubriaco due volte oltre il limite consentito: denunciato

Redazione

In bici ubriaco due volte oltre il limite consentito: denunciato

Mer, 07/10/2026 - 12:20

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Il personale della Polizia di Stato di Assisi, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 59enne. Nello specifico, durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta che, mentre percorreva con andatura incerta Via del Sacro Tugurio, in località Rivotorto di Assisi, cadeva in mezzo alla strada.

A quel punto i poliziotti hanno immediatamente soccorso l’uomo che, a causa della caduta, ha riportato lievi ferite, per le quali, tuttavia, ha rifiutato l’ausilio del 118. L’uomo, classe 1967, apparso in evidente stato di ebbrezza, ha indotto gli operatori a verificare le condizioni psico-fisiche mediante accertamento etilometrico che ha dato esito positivo; infatti, il 59enne è risultato avere un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito.

Per tale motivo il l’uomo è stato denunciato e deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e la bicicletta affidata ad un conoscente del proprietario. Appare opportuno precisare che l’articolo 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza a chiunque conduca un veicolo sulla strada pubblica, senza escludere i mezzi a pedali. Anche la bicicletta, infatti, è un veicolo idoneo a circolare nel traffico e, proprio per questo, può incidere concretamente sulla sicurezza della circolazione. Il rispetto delle regole e la piena consapevolezza delle proprie condizioni psicofisiche sono dunque fondamentali per tutelare non solo il ciclista, ma tutti gli utenti della strada.

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