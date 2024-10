Raccordo, da mercoledì nuovo cantiere tra Madonna Alta e Corciano

Da mercoledì 23 ottobre cantiere sul Raccordo Perugia – Bettolle per per la realizzazione di asfalto drenante anche sulla carreggiata in direzione Bettolle, tra Madonna Alta e Corciano.

Per contenere i disagi al traffico – spiega una nota di Anas – il cantiere sarà attivo esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico in direzione Bettolle/Firenze sarà deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Madonna Alta e rientro allo svincolo di Corciano. Con l’avanzamento delle attività, dopo una prima fase l’uscita obbligatoria sarà spostata a Ferro di Cavallo.

Per ridurre il tempo necessario al completamento, i lavori si svolgeranno su due fronti con due imprese esecutrici che lavoreranno in contemporanea, consentendo di terminare questa fase nell’arco di circa 10 notti, salvo condizioni meteo sfavorevoli.

Il cantiere non sarà attivo nelle notti di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre per agevolare il traffico durante le festività. Inoltre, nelle notti del 31 ottobre e del 4 novembre la chiusura della carreggiata sarà posticipata alle 22:00.

Terminata questa fase di lavori solo notturni, saranno poi necessarie 72 ore continuative per la stesa dell’ultimo strato, che non può essere suddivisa in singole sessioni notturne. Durante questa fase il traffico dovrà essere regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta anche in orario diurno.

I lavori

La vecchia barriera in calcestruzzo è stata sostituita con una di nuova concezione, alta 1,2 metri, che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale ed è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti.

È stata inoltre realizzata una nuova rete idraulica per il deflusso dell’acqua piovana che – insieme all’asfalto drenante – migliora notevolmente la sicurezza stradale in caso di pioggia.