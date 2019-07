Raccolta porta a porta di pannoloni ed organico, ecco tutte le novità a Foligno

share

Periodo di novità a Foligno per la raccolta differenziata, con la Vus che ha rivisto l’organizzazione per quanto riguarda organico e pannoloni, con la rimozione dei bidoncini stradali marroni e rossi e l’introduzione del “porta a porta” anche per questa tipologia di rifiuti.

La raccolta dei pannoloni

Sono stati tolti definitivamente dagli operatori della Valle Umbra Servizi i contenitori con il coperchio rosso (quelli con la chiave), dove venivano depositati da diversi utenti pannolini e pannolini. Per poter riattivare il servizio è necessario richiedere, da parte dell’utenza, la consegna di sacchi con relativo codice personale da apporre. Sacchi che dovranno essere esposti fuori dalla propria abitazione e, quindi, ritirati dagli operatori della Valle Umbra Servizi secondo il calendario consegnato insieme agli stessi.

Valle Umbra Servizi ha predisposto a Foligno due tipi di calendario (le vie sono elencate qui sotto) Calendario “zona 1” che prevede il ritiro il lunedì- mercoledì e venerdì e il calendario “Zona 2” che prevede il passaggio degli operatori il martedì, giovedì e sabato. Si ricorda, comunque, all’utenza che pannoloni e pannolini possono essere conferiti anche tramite i contenitori dell’indifferenziato sempre nei giorni previsti dal calendario (i sacchi devono essere esposti entro le ore 6 del giorno di raccolta).

Chi non avesse ancora richiesto l’attivazione del servizio a domicilio per il ritiro potrà telefonare al numero verde 800 280328 (da telefono fisso) o lo 051 3518234 (da cellulare) o tramite e-mail (igieneurbana@valleumbraservizi.it, oppure recarsi direttamente agli uffici operativi di Valle Umbra Servizi in via Bianca a Sant’Eraclio dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13.

Ricordiamo che l’azienda è stata costretta ad effettuare tale rimozione perché i cassonetti, spesso scardinati, erano diventati punto di attrazione per gli abbandoni di tutt’altro materiale: insomma, i contenitori erano utilizzati come vere e proprie discariche per rifiuti di altro tipo.

Il calendario 1

Raccolta lunedì, mercoledì e venerdì: via Capitini, via Cupa, via Del Pantano, via Leon Cavallo, via Borgo San Giovanni, via Spoleto via San Abbondio, via Santocchia, via Sacco E Vanzetti via Tamburini, via Goldoni, via G. Giusti, via D’Azzeglio, via G. Verga, via Nievo, via G. Parini, via G. Puccini, via Berchet, via G. Verga, via Londra, via Pozzo Secco, via E. De Amicis, via Contardi, via Leopardi, via Albinoni, via Pizzoni, via Vincenzo Monti, via Fontevecchia, Vicolo Fontevecchia, via Della Collina, via Del Castello, via Mura Castellane, via Fontanelle, Viale Roma, via Ugo Foscolo, Piazza A. Fratti, via Parigi, via Vienna, via Piccolpasso, via Flaminia Vecchia, via Paganini, via Bellini, via Mercuri, via Verona, via Viareggio, via A Cesi, via Rovigo, via Siena, via Treviso, via Alfonsine, via Santa Maria In Campis, via Venezia, via Mancini, via Bragazzi, via San Benedetto, via A. Mancinelli, via Mancini, via Sante Costantini, via Liverani, via Vitelli, via Trasimeno, via Reno, via Fiume Trebbia, via Fiume Nera, via Giosue Toni, via Dei Preti, Piazzale Della Pace, via Monte San Michele, via Monte Santo, via Aldo Capitini, via Ettore Sesti, via Clitunno, via Arno, via Po, via Piave, via Gorizia, via Monte Grappa, via Pasubio, via Monte San Daniele, via Velino, via Tessino, via Fiume Albegna, via Isonzo, via Ticino, via Campagnola, Voc.Cappuccini, via Garigliano, via Ombrone, via Cappuccini, via Degli Ulivi, via Nocera Umbra, via Flaminia Sud, via Sicilia, via Raffaello Sanzio, via Buonarroti, via Capannaccio, via Giotto, via Sportella Marini, via Molise, via Abruzzo, via Sardegna, via Basilicata, via Romagna, via Campania, via Trentino, via Trentino, via Trentino, via Delle Regioni, via Puglie, Viale Ancona, via Brenta, via Sile, via Montello, via Adige, via Tagliamento, via delle Libertà, via Monte San Gabriele, via Calabria.

Il calendario 2

Raccolta martedì, giovedì e sabato. via Tacito, via monte pennino, viale XVI Giugno, via Giovanni Paolo II, via M. Carpegna, via Del Roccolo, Monte Sella, via Brigata Garibaldi, via Goffredo Mameli, via Pisacane, via S. Ferroni, via Subasio, via Iacobilli, via G. B. Cruciani, via Durante Dorio, via Tignosi, via G Da Corraduccio, via Bartolomeo Di Tommaso, via Barbati, via Federico Flavio, via Marche, via Lazio, via Valdaosta, via Liguria, via Veneto, via Lombardia, via Friuli, via Degli Anastasi, via Spineto, via Lago Di Bolsena, via Lago Di Lugano, via Lago Di Bracciano, via Pasciana, via Lago Di Albano, via Lago Di Fusaro, via Lago Di Nemi, via La Louviere, via Lago Maggiore, via Gemona, via Laghi Di Pilato, via Lago Di Garda, via Terminillo, Monte Bianco, via Spineto, viale Firenze, via Ugo Scaramucci, via Stelvio, via Aleardi, via A. De Dominicis, via Ariosto, via Petrarca, via Dante, via Asiago, via Modena, via Sabotino, via Tolmino, via Monte Serrone, via Cadore, via Monte Abetone, via Dei Villini, via Monte Rosa, via Moncenisio, via Monte Bianco, via Francesco Innamorati, via Sante Brinati, via Monte Cristallo, via Monte Adamello, via Carso, via Marzabotto, via Monte Giove, via Monte Silio, via Gargano, via Monte Soratte, via Monte Nagni, via Pollino, Ridolfi, via Gran Sasso, via Monte Coccia, via S. Pietro, via Grumelli, via Monte Orve, via Ovidio, via Marchisiello, via Virgilio, via Ferrero, via Martiri Tucci, Piazzale N. Gubbini, via Orazio, via Magellano, via Plinio, via Damiano Chiesa, via Vespucci, via Borroni, via Monte Aguzzo, via Caboto, via L. Caro, via Catullo, via Del Pignalone, via Seneca, via Tito Livio, via M. Cervara, via Monte Cologna, via Monte Puranno, via Monte Cui, via Brunesca, via M. Prefoglio, via Monte Peglia, via M. Brunette, via M. Pizzuto, via Monte Catino, via Antinori, via G. Marignolli, via Piediluco, via U. Nobile, via Maestà Formica, via Del Ponticello, via San Martino, via Scafali, via Monte Priora, via Case Vecchie, via Riccione, via Bologna, via Ferrara, via Delle Violette, Delle Margherite, via Faenza, via Piacenza, via Sterpete, via Casevecchie, via Marsala, via Imola, via Messina, via Intermezzi, via Cagliari, via A. Pacinotti, via A. Gianformaggio, via Pietro Gori, via Brunelli, via Col Di Lana, via Fulginia, via Trieste, via Genova, via Torino, via Cave Ardeatine, via Marco Polo, via Dei Martiri, via Dei Volontari, via Degli Eroi, via E Tesorieri, via Fazi, via Rosselli, via Bissolati, via Amendola, via Oslavia, via G. Ferraris, via Volta, via Fratelli Vivaldi, via Pigafetta, via Carlo Cattaneo, via Palombaro, via Cristoforo Colombo, via Bevagna, via Trinci, via Aspromonte, via Fiamenga.

Slitta l’avvio della raccolta porta a porta dell’organico

Si amplia la raccolta differenziata dell’organico porta a porta, ma per problemi di natura tecnica l’attivazione del servizio prevista per i giorni 01/07-02/07 -15/07 e 16/07 viene spostata secondo il seguente calendario:

nelle zone con partenza prevista il giorno 01/07 (calendario 1: ritiro lunedì-mercoledì e venerdì) la raccolta inizierà, invece, il giorno 15/07

VIA MONTE PENNINO VIA PLINIO VIA SENECA VIA SILLA VIA NAZARIO SAURO VIA MONTE PETTINO VIA PROPERZIO VIA CICERONE VIA MARTIRI TUCCI VIA EVANGELISTA MEI VIA MONTE BURANO VIA TIBULLO VIA VIRGILIO VIA CRESCIMBENI VIA BORRONI VIA CATULLO VIA ORAZIO VIA DON BATTENTI VIA PIEDILUCO VIA OVIDIO VIA FERRERO VIA TRADARDI VIA MONTELUCO VIA TITO LIVIO VIA TACITO VIA BARACCA

Nelle zone con partenza prevista il giorno 02/07 (calendario 2: ritiro martedì-giovedì e sabato) la raccolta inizierà il giorno 16/07

VIA MONTE PURANNO VIA PERTICANI VIA MONTE COSTARA VIA MONTE PEGLIA VIA ETNA VIA S.ANTONIO VIA CIMAMONTE VIA VINCENZO CUOCO VIA MONTE BOVE VIA MONTE CASALINI VIA MONTE LAGARELLA VIA MONTE AGUZZO VIA MONTE SERANO VIA MONTE COLOGNA VIA MONTE MAGGIORE VIA FRANCESCO CARACCIOLO TORRE DI MONTEFALCO VIA MONTE PIZZO VIA MONTE PREFOGLIO VIA PIETRO MICCA VIA MONTE CASTIGLIONE VIA GIORDANO BRUNO VIA MONTE PRIORA PIAZZA DEL POPOLO VIA GUGLIELMO PEPE VIA PERTICANELLI VIA SCAFALI VIA MONTEFALCO

Nelle zone con partenza prevista il giorno 15/07 Calendario1) la raccolta inizierà il giorno 22/07

VIA MONTE CERVARA VIA MORANDI VIA NAZZARENO GUBBINI VIA MONTE COCCIA VIA DEI MILLE VIA AMBROSI VIA MONTE CUI VIA GRUMELLI VIA MONTE CARPEGNA VIA MANIN VIA MONTE CUCCO VIA MONTE ARGENTARIO LARGO MARCHISIELLIO VIA MONTE CITERNA VIA GIOVANNI PAOLO II VIA MARCHISIELLIO VIA MONTE ORVE VIA MONTE TORRICELLA VIA DI VITTORIO VIA MONTE DI PALE VIA DEL ROCCOLO 2 VIA FITTAIOLI VIA MONTE FAETO VIALE XVI GIUGNO 2

Nelle zone con partenza prevista il giorno 16/07 (calendario 2) la raccolta inizierà il giorno 23/07

VIA SANTO PIETRO VIA MONTE MOLINO VIA MONTE CIBOLI VIA MACERATOLA VIA MONTE FUMAIOLO VIA DELLA ROTTA VIA DEL VIGNETO VIA LAGO DI VICO VIA LARGA VIA CASE BRUCIATE VIA DEI COCCHI VIA BEVAGNA VIA DEI TRULLI VIA DELLE VIOLE VIA DEI FIUMI VIA DELLA CANAPA VIA MONTE FALTERONA

Si comunica all’utenza interessata che fino a queste date potranno essere utilizzati i bidoni ancora presenti sulle postazioni stradali.

Chi non avesse ricevuto il mastello per la raccolta dell’organico o non fosse stato a casa durante il passaggio degli operatori, potrà ritirarlo nella sede operativa di Valle Umbra Servizi, in via Bianca n.15 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12.

Si ricorda che l’utente è già in possesso del cestello areato da mettere sotto il lavello e che il sacchetto con cui conferire l’organico nel mastello antirandagismo che sarà fornito è esclusivamente quello biodegradabile e compostabile per cui si possono usare i comuni sacchetti per la spesa recuperabili in tutti i supermercati o i sacchetti frutta e verdura. Questa buona pratica consentirà anche una notevole riduzione degli odori.

Per informazioni telefonare (da rete fissa) al numero verde 800 280328 e al numero 051 3518234 (da cellulare), oppure spedire una mail a igieneurbana@valleumbraservizi.com. Si comunica altresì che per attivare il servizio di ritiro pannoloni si dovrà contattare la Valle Umbra Servizi agli stessi riferimenti.

