Quintana, si entra nel vivo. Ecco il programma

Il programma completo: particolare sinergia con Segni Barocchi

Quintana della Rivincita per la città di Foligno. Giostra che si riaccende e che entra nel vivo. A Palazzo Candiotti la presentazione del calendario degli appuntamenti, particolarmente denso e caratterizzato dal grande legame con il Festival Segni Barocchi, tanto che torna la famosa “Notte Barocca”.

Plauso alla Quintana

Non ci saranno, come ormai da due anni, la Fiera dei Soprastanti e il Gareggiare dei Convivi. Troppo rischioso in chiave anticovid e quindi il Comitato centrale ha deciso di sospenderlo. Alla presentazione, oltre al presidente dell’Ente, Domenico Metelli, anche il sindaco Stefano Zuccarini e gli assessori Decio Barili e Michela Giuliani. Da tutti il plaudo al grande lavoro della Quintana e dei quintanari e al ruolo che la Giostra svolge per il territorio.