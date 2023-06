Quintana, prove ufficiali e rissa con tre feriti: cinque denunciati

I video virali mostrano la scena della rissa. Situazione all'attenzione delle forze dell'ordine

Cinque persone denunciate per rissa aggravata e tre finite in ospedale, con lesioni. E’ questo il bilancio della rissa scoppiata al Campo de li Giochi domenica sera. Una occasione che doveva decretare l’ordine di partenza per la Giostra. Nello specifico a partire per primo sarà il Cassero. Il tema è però la rissa scoppiata alla fine della terza tornata a ridosso della tribuna stampa.

La rissa

Un vero e proprio ‘parapiglia’, filmato da diversi cellulari i cui filmati sono diventati virali nel giro di poco. Momenti di tensione che avrebbero coinvolto anche un cavaliere e diversi rionali. Nei video, diventati virali, anche un cavalletto che si vede volare.

Cinque indagati

Per cause ancora in corso di accertamento, i cinque indagati hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote. Successivamente, tre di questi si sono portati presso il pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate lesioni guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni.

Daspo allo studio

Gli investigatori del Commissariato, appresa la notizia, hanno immediatamente dato avvio alle indagini e grazie agli elementi acquisiti dai testimoni, oltre a quelli rilevati dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare cinque dei probabili dieci partecipanti alla rissa. I cinque sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di rissa aggravata; sono ancora in corso, invece, le indagini finalizzate all’identificazione degli altri partecipanti alla rissa. Sono in corso di valutazione l’adozione di provvedimenti Questorili, come il Daspo.

Silenzio di Palazzo Candiotti

Dall’Ente di Palazzo Candiotti vige il silenzio e probabilmente il tema sarà affrontato in serata in una riunione. E’ possibile dunque che prese di posizione ufficiali non arrivino prima di martedì 6 giugno.

Nel frattempo la mente corre agli episodi del 2015, con il lancio della lattina durante la Giostra.

La pec del Morlupo

Il Rione Morlupo ha chiesto ufficialmente la riunione della Commissione Giustizia e Disciplina di Palazzo Candiotti, l’organo della giustizia quintanara, per esaminare il caso prima della Giostra.

L’ordine di partenza

Partirà per primo il Rione Cassero seguito dal Rione Giotti; Rione Morlupo; Rione Badia; Rione Contrastanga; Rione Pugilli; Rione Ammanniti; Rione La Mora; Rione Spada; Rione Croce Bianca.

Nella foto un frame di un video girato durante la rissa.