Quintana, il Croce Bianca conferma Lorenzo Paci cavaliere

"Apprezzato il feeling e il lavoro messo in campo con i cavalli"

Il Rione Croce Bianca conferma il rapporto con Lorenzo Paci quale cavaliere di giostra per il Fedele. Il Priore, Andrea Ponti, e il Consiglio Rionale ribadiscono piena fiducia e soddisfazione per il suo operato, che si è dimostrato fortemente competitivo in entrambe le Giostre disputate ad agosto e settembre.

“Si apprezza – dice una nota – il feeling particolare con i cavalli messi a disposizione dalla scuderia rionale che ha portato all’ottimo risultato in termini di prestazione con Super Magic: l’efficacia del binomio è stata ampiamente dimostrata ed è la prova della grande cura e del rapporto speciale che Lorenzo ha saputo costruire nei pochi mesi di allenamento intercorsi facendo ben sperare per i risultati futuri. Un sincero grazie, quindi, a Lorenzo Paci, per la grande professionalità dimostrata, ma anche per l’umiltà e la dedizione costante al lavoro di Scuderia“.

Foto Vanessa Raiola