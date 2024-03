Questa domenica con Romizi, poi San Francesco tutto per lei: la risposta di Scoccia al Capitini di Ferdinandi

Il 17 all'Hotel Quattrotorri il passaggio di testimone ideale col sindaco, il 24 l'apertura ufficiale della campagna elettorale

Alla presentazione del Metrobus i cui cantieri dovrebbero presto vedere il via, collegando Castel del Piano a Fontivegge, Margherita Scoccia è intervenuta ufficialmente come assessore. In quel Teatro Brecht di San Sisto considerato però troppo piccolo per l’iniziativa politica di domenica 17 marzo, una sorta di ideale passaggio di testimone tra Andrea Romizi (con la presenza dell’altro Andrea, Fora), per il quale è stato poi scelto l’Hotel Quattrotorri.

Il confronto sul piano mediatico, del resto, è con quel Capitini che la candidata sindaco del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi ha riempito, di gente e di entusiasmo, ridando speranza a chi credeva che la partita per Palazzo dei Priori fosse persa in partenza.

Ed “entusiasmo” è la parola usata da Romizi per annunciare il cambio di location. Anche se ufficialmente il confronto tra le due candidate che corrono per la fascia di sindaco, da destra e da sinistra, si potrà fare domenica 24 marzo, quando alle ore 16.30, nella cornice del recuperato Auditorium di San Francesco al Prato, Margherita Scoccia darà ufficialmente il via alla sua campagna elettorale per guidare il Comune di Perugia.

(foto dalla pagina Facebook di Margherita Scoccia)