Quel gran figlio di... Eleazaro Rossi, a Perugia e Narni con il suo nuovo spettacolo - Tuttoggi.info

È rimasta una manciata di posti disponibili per il doppio appuntamento con lo stand up comedian Eleazaro Rossi, che arriverà in Umbria con il suo nuovo spettacolo “Grande figlio di p…..a”, mercoledì 13 marzo all’auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia, e giovedì 14 marzo al teatro Manini di Narni. Le due date rientrano nel cartellone di Comìc, programma di serate stand up comedy nell’ambito del progetto Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo, realizzato con il sostegno dei fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Azione 1.3.4 – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023” e la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio MAI di Perugia.

Rossi, vincitore nel 2022 del Premio Satira Forte dei Marmi per la categoria Stand Up Comedy, ha preso parte negli anni al programma Stand Up Comedy su Comedy Central, alla trasmissione televisiva Battute?, su Raidue, e nel 2022 ha iniziato la sua collaborazione con Mediaset, entrando nel cast de Le Iene. Torna con questo suo terzo nuovo spettacolo – un trattato di umanità e umorismo che sta registrando sold out in tutta Italia – dopo il grande successo di L’ora di religione, messo in scena in 60 città con una presenza di circa 30.000 spettatori.