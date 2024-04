Quando il volontariato diventa coesione della comunità: Il focus dell'opera pia pubblica assistenza di Terni - Tuttoggi.info

Il convegno, promosso da Oppa Terni, si terrà dgiovedì 4 aprile, alle 17, nella sala conferenze dell’Opera pia, in strada di Recentino 41, a Terni

“Opera pia pubblica assistenza di Terni, patrimonio della città da oltre 130 anni. Attività sociali e associazioni di volontariato: strumenti di coesione della comunità”.

E’ il tema del convegno che, promosso da Oppa Terni, si terrà domani, giovedì 4 aprile, alle 17, nella sala conferenze dell’Opera pia, in strada di Recentino 41, a Terni.

Interverranno Andrea Tonucci, vice presidente di Fish Umbria, Lorenzo Gianfelice, vice presidente del Cesvol Umbria, Massimo Piacenti, presidente di Authentica spa e Viviana Altamura, assessore alle politiche sociali del Comune di Terni.

Chiuderà l’incontro, moderato da Paolo Silveri vice presidente dell’opera pia pubblica assistenza, Paola Agabiti, assessore alla programmazione europea, bilancio, istruzione, sport, cultura e turismo della Regione Umbria.

“Sarà un momento di riflessione a di approfondimento sulla capacità delle attività sociali e di volontariato di rappresentare efficacemente uno strumento di coesione della nostra comunità” sottolinea Francesco Abbate, presidente di Oppa Terni.

L’associazione, costituita nel 1891, nel 1917 aprì a Terni il primo centro per la cura della tubercolosi. Da oltre 130 anni garantisce un supporto fondamentale per i cittadini ternani e per le popolazioni che, in Italia e nel mondo, sono stati colpiti da devastanti terremoti.

Durante l’emergenza pandemia Oppa Terni ha garantito mille e 500 servizi sul territorio.