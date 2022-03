Punti luce, marciapiedi e asfalti "Nella zona sud interventi attesi da anni" - Tuttoggi

L’assessore Carletti ha risposto in aula all’interrogazione dei consiglieri comunali Brunelli, Bevignani (Pd) e Bellucci (Luca Secondi Sindaco), “Le priorità saranno individuate con l’accordo quadro per le opere pubbliche che sarà operativo nel 2023”

“Con il prossimo accordo quadro per le opere pubbliche, operativo nel 2023, saranno individuate le somme per gli interventi prioritari e strategici nel capoluogo e nelle frazioni, in una programmazione complessiva nella quale sarà necessario distinguere tra i lavori che potranno essere gestiti con il bilancio comunale e quelli per cui bisognerà intercettare specifici finanziamenti, a cominciare dal Pnrr”.

Lo ha dichiarato in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, rispondendo all’interrogazione di Roberto Brunelli, Federico Bevignani (Pd) e Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco), su alcuni specifici interventi nella zona sud del Comune.

Brunelli ha illustrato in aula le richieste riguardanti “la realizzazione di punti luce, ad oggi mancanti, nella scuola primaria di Cornetto, in via del Progresso a Cinquemiglia, lungo la pista ciclopedonale da Cinquemiglia a Promano e, a San Maiano, la posa in opera del marciapiede mancante a servizio dei disabili e delle attività commerciali di Cinquemiglia, oltre al rifacimento della strada cimiteriale di Promano”.

L’assessore Carletti ha spiegato che “i futuri ampliamenti della rete dell’illuminazione pubblica saranno programmati con il nuovo gestore, essendo in scadenza il contratto Consip Luce 2 attualmente vigente. Va comunque evidenziato che lungo il percorso ciclopedonale tra Promano e Cinquemiglia a essere sprovvisto di illuminazione è un tratto di 300 metri, in cui strada e infrastrutture esistenti sono provinciali, quindi sarà necessario chiedere un’autorizzazione all’ente competente”.

A proposito della strada che conduce al cimitero di Promano, l’assessore ha spiegato che “il completamento dell’asfaltatura del tratto allungato in relazione ai vari ampliamenti del complesso sarà inserito nelle prossime programmazioni annuali per la manutenzione straordinaria della viabilità”. Per quanto riguarda il marciapiede di Cinquemiglia, lungo una strada di competenza provinciale, Carletti ha chiarito che “i 550 metri da realizzare comporterebbero un investimento da circa 100 mila euro che non è gestibile con il bilancio comunale e richiederà la richiesta di fondi specifici come quelli previsti dal Pnrr per la messa in sicurezza della viabilità, a valere sui bandi che saranno pubblicati nei prossimi mesi”.

In sede di replica, Brunelli si è detto “fiducioso nel lavoro della giunta e dell’amministrazione comunale”, ribadendo l’auspicio che “gli interventi possano essere realizzati, perché sono attesi da anni”.