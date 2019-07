Pubblicato avviso per affidamento gestione stadio “Bernicchi” e antistadio “Agostinelli”

Da oggi (mercoledì 3 luglio) è pubblico l’avviso che fino al 23 luglio darà l’opportunità a società, associazioni, enti e federazioni sportive di presentare un progetto per la gestione e riqualificazione dello stadio comunale “Corrado Bernicchi” e dell’antistadio “Aldo Agostinelli”, che abbia l’obiettivo di assicurare per cinque anni (rinnovabili per due) strutture efficienti e sicure, nel pieno rispetto delle normative vigenti, promuovendo l’impronta sociale della pratica sportiva.

Ad annunciarlo è l’assessore allo Sport Massimo Massetti. Entro le ore 13 di martedì 23 luglio 2019 gli interessati potranno depositare la documentazione prevista presso l’ufficio Protocollo del Comune in piazza Gabriotti. All’avviso pubblico potranno partecipare, anche in forma associata, esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva (EPS), associazioni di discipline sportive associate (DSA), Federazioni sportive nazionali (FSN).

Previo sopralluogo, per concorrere all’affidamento dei due impianti comunali sarà necessario presentare un progetto che comprenda uno studio di fattibilità per interventi di riqualificazione, rigenerazione, ammodernamento e successiva gestione delle strutture, comprensivi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e una proposta gestionale con relativo piano economico.

Le proposte saranno esaminate da una apposita commissione tecnica, che stilerà una graduatoria dei soggetti ammessi alla procedura per l’individuazione della migliore istanza. Il Comune convocherà una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità contenuto nel progetto prescelto, al fine di dichiarare l’eventuale pubblico interesse della proposta. In caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenterà il progetto definitivo che sarà sottoposto ad una conferenza di servizi decisoria, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

“Premesso che il progetto di gestione dovrà soddisfare parametri di sostenibilità economica e qualità degli interventi di riqualificazione che sono essenziali, la proposta dovrà avere come obiettivo primario la promozione della pratica sportiva giovanile nella fascia di età 3-18 anni e il contenimento delle tariffe, che riteniamo fondamentali per assicurare l’impronta sociale dell’utilizzo dello stadio Bernicchi e dell’antistadio Agostinelli”, sottolinea Massetti, nel ringraziare la dirigente comunale di settore Giuliana Zerbato per il prezioso lavoro culminato nella redazione dell’avviso pubblico. Clicca qui per gli atti relativi alla procedura.

