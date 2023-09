Pubblica illuminazione a Giano dell'Umbria, ci sono 50mila euro finanziati con il PNRR - Tuttoggi.info

L'intervento sarà eseguito su alcune linee che attraversano il centro di Bastardo e consentirà un risparmio del 40% dei consumi

La giunta comunale di Gianno dell’Umbria ha deliberato l’approvazione del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione per un importo complessivo di 50 mila euro, finanziati con fondi Pnrr. L’intervento sarà eseguito su alcune linee che attraversano il centro di Bastardo e consentirà un risparmio del 40% dei consumi dei 55 punti luce interessati dalle opere di efficientamento e trasformazione a led.

Nello specifico, il progetto redatto dal tecnico incaricato dall’ufficio lavori pubblici riguarda i punti luce di via Olindo Vernocchi, via Francesco Bruno, via don Luigi Sturzo, parte di Via Roma, il primo tratto di via I Maggio e di via della Libertà.

“Continuano gli investimenti per ammodernare le linee della pubblica illuminazione, migliorare la visibilità sulle strade e la sicurezza del territorio”, spiega l’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito. “Con questi fondi, per il quarto anno, andiamo nella direzione della riduzione dei consumi e del superamento di impianti ormai vetusti, installando illuminazione a led, più potente e luminosa e meno dispendiosa per le casse dell’ente, interessando in modo particolare alcune vie di Bastardo molto trafficate, nonché l’area di uno dei due poli scolastici. I lavori saranno appaltati entro il 15 settembre e realizzati entro fine anno”, conclude il vice sindaco.