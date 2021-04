Protezione civile, ecco i ‘PASS’, i poliambulatori contro le emergenze

Le strutture consegnate nel centro regionale di Foligno

Il Centro regionale di protezione civile si arricchisce di una nuova struttura. Si chiama ‘Pass‘ ed è il ‘Posto di assistenza socio sanitaria’. Ha carattere poliambulatoriale per l’assistenza socio sanitaria in caso di emergenze. La struttura, acquistata dall’ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze), con risorse messe a disposizione dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, è stata consegnata ufficialmente questa mattina al Centro di Protezione civile della Regione Umbria, presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, il dirigente del servizio, Borislav Vujovic, ed il presidente dell’ANPAS Umbria, Marco Prestipino.

Supporto al Sistema sanitario regionale

E’ noto che in occasione di gravi eventi calamitosi si possono ridurre drasticamente l’assistenza sanitaria e sociale ad un alto numero di persone a causa dell’improvvisa inagibilità delle strutture e indisponibilità totale o parziale del personale ad essa preposta. Obbiettivo dei PASS, quindi, è quello supportare il Sistema Sanitario Regionale colpito dalla catastrofe, ripristinando nel più breve tempo possibile, un livello di assistenza sanitaria e psicosociale più vicino possibile alla normalità, grazie alla creazione di una “cittadella sanitaria”.

La configurazione dei PASS

La configurazione del PASS è di fatto quella di un poliambulatorio campale che prevede nella versione base ambulatorio di medicina generale, ambulatorio pediatrico, ambulatorio per l’assistenza psicologica, ambulatorio Infermieristico, consultorio per assistenza sociale, area di gestione e coordinamento, area di accoglienza e registrazione pazienti. Fanno parte della struttura 11 container ISO20 (metri 6×2,5) con varie destinazioni, quali: 1 sala attesa; 1 bagno; 1 segreteria; 1 sala operatori zona notte; 1 sala operatori zona giorno; 5 ambulatori; 1 magazzino.

PASS a Foligno perché luogo baricentrico

Il nuovo PASS era stato stoccato presso il magazzino nazionale di Fosdinovo (MS), ma con accordo tra ANPAS e Regione Umbria, è stato trasferito presso il Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno, polo baricentrico per tutta la Nazione e preso in carico da ANPAS regionale Umbria. Da qui potrà essere gestito e inviato nelle zone di emergenza per l’assistenza alla popolazione coinvolta. Il trasferimento da Fosdinovo a Foligno è stato curato dalla Logistica del Servizio Protezione Civile con il supporto dell’Associazione di Protezione Civile “La Rosa dell’Umbria” di Collazzone.

“Umbria al centro della Nazione”

“Questa nuova struttura è di fondamentale importanza – ha dichiarato l’assessore Melasecche – per l’assistenza ai cittadini in caso di una qualsiasi emergenza, e va ad arricchire la dotazione delle strumentazioni di Protezione civile, al servizio non solo della comunità regionale, ma anche nazionale. Grazie quindi al nostro servizio di Protezione civile, all’ANPAS Umbria, oggi la Regione Umbria è in grado di offrire un servizio essenziale e strategico in caso di emergenze dovute a calamità naturali. Foligno e l’Umbria, per la loro baricentricità e per l’alta professionalità del nostro sistema di Protezione civile, possono quindi dare un importante aiuto alle popolazioni che dovessero trovarsi in situazioni di bisogno”.

“Un riconoscimento ai nostri volontari”

“La storica e fondamentale collaborazione tra ANPAS regionale e Regione Umbria – ha affermato il presidente regionale dell’Associazione, Prestipino – ci ha consentito di essere stati scelti quali destinatari di questa importantissima struttura che va ad arricchire la dotazione strumentale della Protezione civile umbra. Riteniamo questa scelta anche un riconoscimento al ruolo ed al lavoro dei nostri volontari che sono animati solo ed esclusivamente da uno spirito di servizio verso tutti i cittadini che dovessero trovarsi in condizioni di difficoltà a causa di eventi calamitosi, garantendo sempre grande qualità grazie alla continua azione di formazione che l’ANPAS svolge anche in collaborazione con la Regione”.