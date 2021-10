Protezione Civile Marsciano, riconoscimento dell'amministrazione comunale - Tuttoggi

La cerimonia di cnsegna del riconoscimento, si svolgerà domenica 10 ottobre 2021, alle ore 10.45, presso il Teatro Concordia

“Fin dai primi giorni di marzo 2020, ovvero dall’annuncio dell’emergenza nazionale legata alla pandemia da coronavirus – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello con delega al Centro operativo comunale – il sistema di Protezione civile locale, con l’intervento del Gruppo comunale di Protezione civile in sinergia con il Centro operativo comunale e con altri uffici dell’Ente, si è attivato per dare supporto alla popolazione e mettere in atto tutte le misure per la sicurezza pubblica che, sia a livello nazionale che locale, sono state emanate e sono, in parte, tuttora operative. Un impegno grandissimo che ha richiesto e sta richiedendo le energie, le competenze e l’abnegazione di decine di persone direttamente impiegate nella rete comunale di gestione dell’emergenza. Ai protagonisti di questo impegno vogliamo dare il giusto riconoscimento pubblico”.

Un riconoscimento che avverrà nell’ambito di una cerimonia, in programma domenica 10 ottobre alle ore 10.45 presso il Teatro Concordia a Marsciano, alla quale i cittadini sono invitati a partecipare.

All’evento pretenderà parte il sindaco Francesca Mele insieme ai membri della Giunta comunale.

“Nell’affrontare l’emergenza pandemica – sottolinea il sindaco Mele – e specialmente le sue fasi più complesse, la macchina comunale è stata sottoposta ad un grande carico di lavoro che ha interessato molti uffici, dall’area lavori pubblici, a quella sociale, alla Polizia locale. Ci tengo quindi particolarmente, a nome di tutta la comunità di Marsciano, a rinnovare il ringraziamento a tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell’Ente, come anche di SIA, per aver garantito l’attivazione di nuovi servizi in aiuto alla popolazione in una delle fasi più delicate e difficili della storia recente. Un lavoro che continua ma che speriamo possa svolgersi in un quadro caratterizzato da un progressivo e rapido miglioramento dal punto di vista sanitario e sociale”.

Nei prossimi giorni sarà promosso anche un secondo appuntamento, sempre a Teatro, questa volta per ringraziare del lavoro che, nell’ambito dell’emergenza sanitaria, stanno svolgendo le associazioni marscianesi di volontariato, in raccordo con il Comune di Marsciano.

Info: Comune di Marsciano, segreteria sindaco 0758747233