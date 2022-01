Protezione civile, al via il corso per aspirante volontario - Tuttoggi

Il corso avrà durata di 9 lezioni con cadenza settimanale. Il sindaco Valentini: "Il volontario deve portare un sorriso, un aiuto temporaneo"

Ieri sera presso il Parco Acquarossa di Lanciato ieri, 14 gennaio 2022 a Gualdo Cattaneo, il corso base per aspirante volontario Protezione civile. Questa edizione del corso era da tempo attesa, dopo che l’emergenza sanitaria ha mostrato ancora una volta l’importanza della cultura di Protezione Civile e della sua operatività.

Un lavoro organizzativo di notevole dimensione svolto dal Gruppo Comunale con il Coordinatore Gianfranco Bizzaglia supportato dalla segreteria, volontari del gruppo comunale e dal Consigliere con delega alla Protezione civile Filippo Malacchi considerati gli aspiranti volontari che hanno partecipato alla lezione di avvio del corso.

Il corso avrà durata di 9 lezioni con cadenza settimanale ,ogni venerdì, e andrà a formare anche grazie all’ausilio dei formatori della Regione Umbria, di Anci Umbria PRO CIV e due formatori del Gruppo Comunale di Gualdo Cattaneo, tutti gli aspiranti volontari che si sono iscritti al corso con relativo esame finale.

“Un grande riconoscimento per il gruppo di Comunale di Gualdo Cattaneo –afferma il Sindaco Enrico Valentini – di essere diventati per questo corso, accentratori regionali. Dopo il gravoso impegno, in parte ancora in atto, della pandemia e in particolare della zona rossa nel 2020, questo gruppo merita particolare attenzione. Un grazie al coordinatore Gianfranco Bizzaglia e a tutti volontari per il costante ed immenso supporto. Agli aspiranti volontari dico: Non siate eroi. Il volontario deve portare un sorriso, un aiuto, un appoggio in un momento temporaneo di difficoltà legato a situazioni emergenziali momentanea. Grazie a voi il cittadino, in situazioni difficili, si sentirà protetto e tutelato. Ed è questa l’essenza del volontario di Protezione civile”

Per l’apertura del corso in modalità ibrida, in presenza per i comune di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria e in modalità on line con oltre 130 partecipanti che hanno aderito da tutta l’Umbria, sono intervenuti la coordinatrice di ANCI Umbria ProCiv Letizia Michelini , il Sindaco di Giano dell’Umbria Avv. Manuel Petruccioli , il Presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini ed il relatore della lezione ‘zero’, Firmano Proietti Righi, che ha illustrato la storia del gruppo comunale di Gualdo Cattaneo dalla sua nascita nel 2010 ad oggi e l’Ing.Sandro Costantini per la Regione Umbria che ha introdotto e illustrato la storia della Protezione Civile Nazionale e Regionale.