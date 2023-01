Progetto "Un Mondo di Libri", Montefalco aderisce al Servizio Civile Universale - Tuttoggi

Ai ragazzi che presenteranno domanda viene richiesto per dodici mesi un impegno di cinque giorni settimanali, la disponibilità alla formazione e la condivisione degli obiettivi. Il Servizio civile offrirà la possibilità di incontrare altri giovani che condivideranno l’esperienza, un compenso mensile e una formazione che si potrà utilizzare anche per l’ingresso nel mondo del lavoro. “Invito caldamente tutti i ragazzi del nostro territorio – afferma ancora il vicesindaco Daniela Settimi – a inviare la scheda di adesione al progetto di Servizio civile che può essere un occasione di crescita personale e relazionale e soprattutto un modo per iniziare un percorso di cittadinanza attiva capace di collaborare con la pubblica amministrazione”.

Gli aspiranti operatori volontari, di età tra i 18 e i 29 anni non compiuti, potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo internet domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 febbra