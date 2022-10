Prof in pensione dello Scarpellini dona borsa di studi agli allievi

La borsa di studio

A loro, che si sono appena affacciate nel mondo del lavoro, la professoressa Caprelli, 69 anni, neopensionata, ha devoluto, in una specie di staffetta intergenerazionale, 1000 euro, una cifra perfino superiore all’importo della sua pensione. “Non ho figli, non sono sposata, sentivo di dover fare qualcosa per i ragazzi”, spiega con modestia al momento della consegna delle targhe alle due alunne modello. Poi, quasi incredula che il suo gesto possa aver generato tanta attenzione, si stringe in un abbraccio, prima con l’una, poi con l’altra.

“Spero che questo mio contributo possa aiutarvi”

“Spero che questo mio contributo possa aiutarvi, almeno un poco”, dice, commossa. Sara e Maria Giulia hanno gli occhi lucidi. Tutta l’Aula Magna dell’Istituto ‘Scarpellini’, gremita di studenti e docenti, è stata percorsa dall’emozione. La preside Federica Ferretti, che per prima ha riconosciuto la grandezza del gesto, non lesina encomi: “La straordinaria generosità d’animo della professoressa Caprelli ha colpito tutti, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando”. Anche la giornalista Patrizia Peppoloni, in rappresentanza del quotidiano La Nazione (che per primo ha riportato la notizia), ha rimarcato come nella società contemporanea ci sia bisogno di altruismo, del dono senza contropartite. Don Simone Marchi, delegato del vescovo monsignor Domenico Sorrentino, si è complimentato con le ragazze avvertendo come sia fuorviante l’idea del massimo risultato con il minimo sforzo: “Bisogna lavorare, impegnarsi, spendere le proprie forze con coraggio”. Proprio come hanno fatto Sara e Maria Giulia.