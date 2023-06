Produzione biometanolo da biogas, in Altotevere il primo impianto d'Europa - Tuttoggi.info

L'impianto Bigsquid è stato ideato dal Politecnico di Milano e installato alla Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello

Il primo impianto in Europa, e probabilmente al mondo, per la produzione di biometanolo da biogas è in Umbria, precisamente in Altotevere.

La tecnologia Biogas to liquid (Bigsquid), ma anche da biomasse legnose, è stata ideata dal Politecnico di Milano, con il quale dal 2018 la Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello ha stretto una collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito dell’ingegneria di processo e dell’economia circolare.

“Una sfida vinta, anche con l’Umbria protagonista e grazie ad una azienda come la FAT sempre pronta all’innovazione”, afferma il direttore di Confagricoltura Umbria Cristiano Casagrande. “Il ruolo del settore primario in questo processo è essenziale” afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, che nell’esprimere “apprezzamento per questa innovativa modalità di produzione di energie che si colloca nel solco dell’economia circolare e della sostenibilità” ringrazia Fattoria Autonoma Tabacchi e il suo presidente Fabio Rossi, che nel 2018 ha accettato l’idea e la scommessa del Politecnico di Milano, ideatore della tecnologia per produrre biometanolo da biogas.

Il biogas è il prodotto della digestione anaerobica di biomasse. È composto da metano e anidride carbonica e viene tradizionalmente bruciato per generare potenza green. Con i suoi quasi 2000 impianti operativi, l’Italia rappresenta uno dei principali paesi al mondo per produzione di biogas.

L’impianto Bigsquid per produrre biometanolo da biogas, installato in località Giove di Città di Castello alla Fattoria Autonoma Tabacchi, ha una previsione di produzione di 4500 ton/anno di biometanolo a specifica di mercato, con un valore del metanolo fossile che oscilla tra 450 e 550 €/ton.

Il biometanolo si distingue dal metanolo tradizionale in virtù della materia prima utilizzata per la sua produzione: mentre il metanolo tradizionale è ottenuto mediante il processo di conversione catalitica a partire da un combustibile fossile (generalmente gas naturale), per il biometanolo si ricorre alla biomassa ligno-cellulosica. In considerazione delle sue proprietà, molto simili a quelle del bioetanolo, il biometanolo può essere utilizzato nei motori sia a benzina che a Diesel.