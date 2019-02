Primarie Pd, a Perugia arriva Maurizio Martina

share

Entra nel vivo anche in Umbria la partita congressuale per Per la segreteria del Partito democratico. Uno dei tre contendenti in lizza dopo la “scrematura” del voto dei circoli, l’ex ministro e segretario Maurizio Martina, sabato 16 febbraio sarà a Perugia alle 17 al Park hotel di Ponte San Giovanni.

“Sarà un incontro aperto – fanno sapere dal comitato umbro a sostegno della candidatura di Martina – per una riflessione sul Pd, sul Paese e sull’Umbria, per spiegare le ragioni di un impegno che vuole riscoprire le ragioni dell’ unità, nello spirito di piazza del Popolo, per una pagina nuova da scrivere insieme”. L’obiettivo è “ricostruire la fiducia tra cittadini e politica, tra elettori e Pd e per farlo dobbiamo spazzare via rancori e personalismi e costruire un Pd che sappia stare nei luoghi dove si vive, si studia, si lavora, per arginare una pericolosa cultura dell’odio ascoltando le ragioni di chi non ce la fa e di chi chiede opportunità“.

Un partito “aperto e radicato, con un’identità riconoscibile e idee radicali, che guardi al futuro e valorizzi talenti ed energie per far vivere l’impegno del nostro riformismo nella società, un partito che si batte per l’uguaglianza, per il lavoro, per l’ambiente, per una nuova identità europea, per la democrazia“.

Attesi alcuni esponenti del Pd regionale in primo piano per spingere Martina verso la segreteria, come Alessia Dorillo (sua storica sostenitrice), ma anche renziani della prima ora come Giacomo Leonelli e Marco Vinicio Guasticchi. In Regione guardano a Martina anche l’assessore Luca Barberini ed i consiglieri Eros Brega e Carla Casciari.

Atteso, ma in veste di arbitro super partes, anche l’arrivo al Park Hotel del segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci.

share

Stampa