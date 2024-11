Prima gioia per Zauli nel derby dell’Etruria | Perugia – Arezzo 2-0 PAGELLE

Zauli trova la prima vittoria sulla panchina del Perugia nel derby dell’Etruria, battendo al Curi l’Arezzo per 2-0. Una per tempo le reti biancorosse. In avvio passa Di Maggio con un destro chirurgico. Nella ripresa Montevago chiude i giochi approfittando di un regalo della difesa amaranto.

Bel Perugia nel primo tempo, che però va al riposo con una sola rete di vantaggio. Nella ripresa l’Arezzo spinge di più, ma nel suo momento migliore viene punito dal centravanti biancorosso.

La partita

Pronti via e al 5′ il Perugia sfiora subito il vantaggio, ma la punizione di Torrasi, dopo aver aggirato la barriera, si stampa sul palo.

Il vantaggio biancorosso arriva all’11’: Matos viene murato, sul pallone si avventa Di Maggio che batte Trombini.

Al 34′ il Perugia ha l’occasione per raddoppiare, ma Montevago calcia troppo frettolosamente il pallone rinviato male da Chiosa e Trombini riesce a recuperare.

Il primo tempo si chiude con il Perugia meritatamente in vantaggio. Lo scarto di una sola rte va anche stretta ai ragazzi di Zauli, che hanno avuto un altro paio di buone occasioni per raddoppiare.

Al 24′ uscita sciagurata di Gemello, ma Lazzarini, di testa, non riesce a inquadrare la porta sguarnita.

Al 29′ Damiani pesca in area Cuccione, che gira al volo, ma trova la deviazione di Gemello. Sul conseguente corner Gemello respinge corto, il tentativo di Cuccione viene murato dalla difesa biancorossa. Il Perugia, dopo aver dominato la prima frazione, ora sta rischiando.

Al 38′ Montevago raddoppia, approfittando di un clamoroso errore di Lazzarini, che praticamente gli serve un assist davanti a Trombini.

Zauli trova la prima gioia da 3 punti.

Tabellino e pagelle

Perugia – Arezzo 2-0

11′ pt Di Maggio (P)

Perugia: Gemello 5.5; Mezzoni 6, Amoran 6, Plaia 6.5 (44′ st Bartolomei), Giraudo 6.5, Giunti 6, Torrasi 6.5, Di Maggio 7 (44′ st Marconi), Matos 6 (32′ st Bacchin sv), Montevago 6.5 (44′ st Leo sv), Lisi 6. All. Zauli 6.5.

Arezzo: Trombini 6; Montini 6 (34′ st Gaddini), Lazzarini 5, Chiosa 5, Coccia 5 (1′ st Righetti 6), Guccione 6, Mawuli 5 (1′ st Damiani 6.5), Renzi 6, Pattarello 5,5 (1′ st Santoro 5), Gucci 5 (29′ st Ogunseye 5), Tavernelli 5.5. All. Troise.