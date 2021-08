Prima di B, sorprese e corazzate affondate | Classifica e orari prossimo turno

Il Benevento vince di misura, affonda il Lecce | Opposti esordi per le umbre: Murano fa gioire Alvini in attesa di rinfozi, Inzaghi doma le Fere

Tante sorprese nella prima giornata del campionato di Serie B. Con colpi delle matricole e le cosiddetta corazzate che sono state affondate. Certo, anche se in palio c’erano i3 punti, si tratta ancora di partite giocate in agosto, con organici ancora da completare e giocatori arrivati appena da pochi giorni in alcuni casi.

Risultati a sorpresa, poche conferme

Alcuni risultati confermano però quanto sia complesso il campionato di Serie B.

Pareggiano le due grandi favorite per la vittoria del campionato, Parma e Monza. Gli emiliani, nella partita di apertura, si fanno raggiungere nel finale sul 2-2 dal Frosinone in casa dei ciociari, con il colpo di testa di Charpentier che sorprende Buffon. Vanificando così la rimonta dopo il vantaggio iniziale del Frosinone con Zerbin.

Il Monza del duo Berlusconi-Galliani non è andata oltre lo 0-0 al “Granillo” di Reggio Calabria. E nel finale, rimasto in 10 per l’espulsione di Sampirisi, ha anche rischiato.

Vittoria a fatica per il Benevento di mister Caserta, che ospitava la matricola Alessandria, l’ultima squadra a salire in B dalla C. Per due volte in svantaggio sul proprio terreno, le Streghe hanno approfittato di alcune ingenuità difensive degli ospiti. Con il giallo del rigore sbagliato da Insigne e poi fatto ripetere (questa volta con l’attaccante che non ha sbagliato l’esecuzione) quando ormai il gioco era ripreso, su segnalazione del Var. Ma soprattutto nel finale, sul risultato di 4-2, i campani sono stati per larghi tratti schiacciati dall’Alessandria, che ha trovato la terza rete, ma non ha completato la rimonta.

Il Lecce a Cremona ne prende addirittura 3 in meno di un quarto d’ora. Mostrando, al momento, limiti caratteriali, oltre che tattici.

Il Crotone di Francesco Modesto non va oltre il pari in casa contro la matricola Como. Alla doppietta di Mulattieri rispondono Iovine e Gliozzi su rigore.

Vince in casa il Cittadella, tra le protagoniste dello scorso campionato, superando un coriaceo Vicenza con la rete di Frare.

Vince anche il Brescia, che passa al Liberati di Terni con una doppietta di Bajic. Nonostante le tante assenze le rondinelle di Inzaghi fanno valere la maggiore esperienza di fronte alle fere di Lucarelli, esaltate dopo il roboante successo a Bologna in Coppa Italia. Nella prima in campionato, la Ternana ha una grande occasione in avvio sprecata da Donnarumma, ma poi cede vistosamente di fronte agli avversari, sbandando in difesa e creando ben pochi pericoli alla porta di Joronen, mentre Iannarilli è chiamato più volte a intervenire.

L’altra umbra, il Perugia, nel secondo anticipo ha battuto fuori casa il Pordenone, grazie a una rete di Murano. I grifoni di Alvini, arrivato a Lignano Sabbiadoro praticamente con i giocatori contati, hanno mostrato un gioco aggressivo e propositivo, sfiorando in più occasioni il raddoppio nel finale. La rosa, per ammissione della stessa società, è però da completare con innesti di categoria, davanti e in mezzo al campo.

All’Ascoli, prossimo avversario dei grifoni al “Curi”, basta una rete di Bidaoui, nel primo tempo, per avere ragione di un Cosenza ripescato in B dopo l’esclusione del Chievo.

Cade anche la Spal, che a Pisa non riesce a replicare alla rete dei padroni di casa siglata da Sibilli al primo minuto di gioco.

La classifica della Serie B

Questa dunque la classifica della Serie B dopo la prima giornata:

3 Cremonese, Brescia, Benevento, Ascoli, Cittadella, Perugia, Pisa; 1 Como, Crotone, Frosinone, Parma, Monza, Reggina; 0 Alessandria, Cosenza, Pordenone, Spal, Vicenza, Ternana, Lecce.

Prossimo turno

Questo il prossimo turno della Serie B:

venerdì 27/8

Pisa – Alessandria (ore 18)

Brescia – Cosenza (ore 20.30)

sabato 28/8

Vicenza – Frosinone (ore 18)

Perugia – Ascoli (ore 20.30)

domenica 29/8

Cittadella – Crotone (ore 18)

Parma – Benevento (ore 20.30)

Lecce – Como (ore 20.30)

Monza – Cremonese (ore 20.30)

Spal – Pordenone (ore 20.30)

Reggina – Ternana (ore 20.30)