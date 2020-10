Previsioni per il 7 ottobre, instabile e piogge diffuse - Tuttoggi

Umbria

Tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio su tutta la regione; miglioramento atteso in nottata.

Italia

AL NORD



Giornata prevalentemente stabile al nord Italia anche se con nubi irregolari e a tratti compatte. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni sulle regioni orientali sia al mattino che al pomeriggio.



AL CENTRO



Maltempo sulle regioni centrali del paese con piogge diffuse, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata in Toscana e in serata su tutte le regioni. Possibili temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo.



AL SUD E SULLE ISOLE



Graduale peggioramento in arrivo al sud Italia con le prime piogge al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata.



Temperature in aumento al nord, in calo al centro-sud Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos