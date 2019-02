Previsioni per il 6 febbraio, tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione

Umbria

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; sereno anche nella serata.

Nazionale

Giornata all’ insegna del bel tempo al Nord Italia con sole prevalente sia in pianura che in montagna eccetto qualche foschia o banco di nebbia lungo il corso del fiume Po specie al primo mattino e durante le ore notturne, tuttavia in diradamento durante le ore centrali della giornata.

Tempo stabile per tutto l’arco della giornata sulle regioni centrali con nubi sparse in Abruzzo e con il sole prevalente invece su tutte le altre regioni.

Possibili piogge ancora al mattino tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata, non sono escluse precipitazioni anche a carattere temporalesco al pomeriggio tra Basilicata, Calabria e Sicilia, stabile invece in Sardegna con sole prevalente per tutto l’ arco della giornata.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

