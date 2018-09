Previsioni per il 5 settembre, tempo prevalentemente stabile

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Umbria

Condizioni di tempo generalmente stabile sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche innocua nube. Possibili isolate precipitazioni solo al pomeriggio sull’Appennino.

Nazionale

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente specie sulle coste e sulle pianure. Qualche nube in più sulle Alpi e sugli Appennini dove non si escludono locali temporali tra il pomeriggio e la sera. Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali, salvo qualche locale addensamento sulle zone interne con possibili isolate piogge al pomeriggio specie tra Marche e Abruzzo. Ampi spazi di sereno al Sud al mattino sia sulle zone peninsulari sia su quelle insulari, mentre nelle ore pomeridiane sono possibili locali acquazzoni o temporali sugli Appennini, sulla Puglia e sulla Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi nuovamente in serata con tempo asciutto.

Temperature stabili o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa