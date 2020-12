Previsioni per il 4 dicembre, instabile e piogge - Tuttoggi

Fenomeni in espansione al pomeriggio su tutti i settori; tempo instabile anche nelle ore serali con precipitazioni sparse su tutto il territorio.

Umbria

Locali piogge al mattino sui settori occidentali, fenomeni in espansione al pomeriggio su tutti i settori; tempo instabile anche nelle ore serali con precipitazioni sparse su tutto il territorio.

Italia

AL NORD



Maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali con nuove nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia. Piogge anche di forte intensità sulla Liguria e al pomeriggio tra Lombardia e Emilia e Triveneto. Maltempo anche in serata e nottata con neve copiosa sulle Alpi.



AL CENTRO



Verso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centrali dell’Italia. Piogge specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata e locali temporali sul settore di confine con la Liguria, tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo in buona parte stabile sulle regioni meridionali del Paese eccetto sulla Sardegna dove la parte avanzata della perturbazione porterà piogge e temporali in giornata. Locali piogge probabili anche in Campania, sulle altre regioni variabilità asciutta.



Temperature massime in incremento eccetto al nord-ovest Italia, minime in calo al centro-sud.

