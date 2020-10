Previsioni per il 30 ottobre, asciutto e poco nuvoloso - Tuttoggi

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio; nuvolosità diffusa anche nelle ore serali su gran parte del territorio

Umbria

Tempo asciutto su tutto il territorio nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio; nuvolosità diffusa anche nelle ore serali su gran parte del territorio sempre senza fenomeni.

Italia

AL NORD



Giornata caratterizzata dal tempo stabile al nord Italia ma attenzione alle foschie e alle nebbie in pianura Padana sia al primo mattino che soprattutto in serata e nottata. Cieli sereni o poco nuvolosi invece in montagna e lungo le coste.



AL CENTRO



Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali e tempo stabile, nessuna precipitazione attesa. Da segnalare solo la possibilità di locali riduzioni della visibilità tra Umbria e Toscana in nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Bel tempo sulle regioni meridionali del paese con sole prevalente salvo innocue nubi in transito. Mattinata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, pomeriggio e serata con ampie schiarite.



Temperature in aumento su tutta l’Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos