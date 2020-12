Previsioni per il 3 dicembre, instabile con piogge diffuse - Tuttoggi

Umbria

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio; in serata le condizioni meteo tenderanno ad essere più stabili con ampi spazi di cielo sereno alternati a locali addensamenti.

Italia

AL NORD



Al mattino deboli precipitazioni al nord-est con neve sui settori Alpini, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio molte nubi su tutte le regioni settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata con precipitazioni su Liguria e Piemonte. Neve in nottata al nord-ovest fino a quote pianeggianti.



AL CENTRO



Al mattino variabilità e deboli piogge sparse sui settori Tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte nubi su tutte le regioni centrali. Migliora in serata con qualche spazio di sereno e tempo asciutto.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo molto instabile sulle regioni meridionali al mattino, con nubifragi fra Campania, Sicilia e Puglia. Al pomeriggio forti piogge in estensione su Calabria e Basilicata. In serata maltempo in transito verso est con ancora forti piogge sul Salento, migliora su Sicilia e Sardegna.



Temperature minime in generale calo, massime in incremento al nord e sulla Sardegna, in diminuzione altrove.

