Previsioni per il 21 marzo, stabile con ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne

Umbria

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne su tutto il territorio, possibili innocui addensamenti a ridosso degli Appennini. Cieli sereni anche nelle ore serali.

Nazionale

Giornata all’ insegna del bel tempo al nord Italia con cieli sereni fin dal mattino salvo innocui addensamenti nuvolosi sul Piemonte e sul settore appenninico. Al pomeriggio e in serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Tempo in gran parte stabile al Centro con cieli poco nuvolosi in Toscana, irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. Da segnalare solo delle deboli e isolate precipitazioni possibili in Appennino nevose al di sopra dei 1200 metri di quota e deboli piogge tra il basso Lazio e l’ Abruzzo.

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sia sui settori peninsulari che su quelli insulari con piogge diffuse. Precipitazioni più intense sulla Sicilia occidentale e tra la serata e la nottata anche in Sardegna.

Temperature in aumento eccetto al meridione.

