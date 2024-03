Previsioni per il 20 marzo, asciutto e cieli sereni al mattino - Tuttoggi.info

Stesse condizioni al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata salvo la formazione di locali foschie sulle pianure.

Umbria

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata salvo la formazione di locali foschie sulle pianure.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie, foschie e nubi basse soprattutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto al Nord-Ovest con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito ed addensamenti bassi su pianure e vallate.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento tra Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con possibili piovaschi isolati sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie e nubi basse sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e con qualche velatura in transito, possibili locali piovaschi nelle zone interne della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in calo al Centro-Sud, massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione negativa sulla Sicilia.

