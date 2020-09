Previsioni per il 18 settembre, stabile e ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Possibili isolati fenomeni al pomeriggio al confine con le Marche. In serata le condizioni meteo saranno stabili su tutti i settori.

Umbria

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti, possibili isolati fenomeni al pomeriggio al confine con le Marche. In serata le condizioni meteo saranno stabili su tutti i settori.

Italia

AL NORD



Tempo stabile a nord Italia per tutto l’arco della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto dei locali piovaschi sulle Alpi occidentali al pomeriggio.



AL CENTRO



Bel tempo anche al centro Italia con cieli sereni al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio e solo dei con locali acquazzoni in Appennino in rapido esaurimento in serata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Residua instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o temporali tra Sicilia, Calabria e settori appenninici. Bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature in calo su tutte le regioni.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo:

https://www.youtube.com/watch?v=iDxHMT_Xqqk&ab_channel=CentroMeteoItaliano