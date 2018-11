Previsioni per il 14 novembre, nebbia in banchi nel corso della mattinata

Umbria

Nebbia a banchi nel corso della mattinata sui settori pianeggianti; cieli poco nuvolosi per la restanti parte della giornata, ma senza fenomeni di rilievo.

Nazionale

Tempo stabile al nord Italia con piogge assenti per tutto l’ arco della giornata. Sole sulle Alpi e prealpi, foschie, nebbie e nubi basse altrove con possibili riduzioni della visibilità specie in pianura Padana e lungo il corso del fiume Po.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli poco nuvolosi per nubi alte in transito sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Attenzioni a possibili foschie o banchi di nebbia al mattino e nottata nelle pianure e vallate interne.

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con sole alternato a nubi in transito specie in Sardegna, Molise e Puglia.

Temperature in lieve calo.

Centrometeoitaliano.it

