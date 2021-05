Previsioni per il 12 maggio, nuvolosità irregolare per tutto il giorno - Tuttoggi

Stessa situazione anche al pomeriggio su gran parte della regione alternata a locali schiarite; possibili piogge sui settori settentrionali.

Umbria

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su gran parte della regione alternata a locali schiarite; possibili piogge sui settori settentrionali. Asciutto in serata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge in estensione alle regioni di nord-ovest con nuvolosità variabile. Nessuna variazione in serata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità variabile o parzialmente nuvoloso, piogge su Toscana settentrionale e sereno in Abruzzo. Al pomeriggio cieli variabili con piogge su Umbria, Marche, Toscana orientale e Reatino, sereno altrove. In serata asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza stabile al meridione: al mattino cieli sereni sulle Isole Maggiori e parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, con locali piogge sulle coste tirreniche della Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale. Nel pomeriggio e in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento al nord-ovest e in diminuzione altrove.

