Previsioni per il 10 novembre, stabile al mattino con nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Al mattino molte nubi e piogge sparse su Emilia Romagna e Veneto, più intense sul Friuli; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Romagna e Triveneto, sereno sull’arco Alpino. In serata nuvolosità specie sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sul Lazio, Umbria e Marche, più asciutto sull’Abruzzo. In serata residue piogge sulla Toscana; velature in transito su tutti i settori, nuvolosità bassa in formazione lungo le coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tempo invariato nella notte.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

