Previsioni per Ferragosto, stabile mattina e pomeriggio con sole - Tuttoggi.info

La regione sia al mattino che al pomeriggio avrà cieli soleggiati. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Lombardia, sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati.

Temperature minime stabili o in lieve calo al nord, in lieve rialzo al centro-sud. Massime generalmente stazionarie, in aumento al meridione.

