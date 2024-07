Previsioni meteo week end, cieli sereni su tutta l'Italia - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali aperture sulla Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche innocuo addensamento sulla Calabria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in calo.

