Previsioni meteo week end 5 e 6 giugno, arriva la pioggia - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per il week end del 5 e 6 giugno in Italia e in Umbria a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Tempo stabile al mattino con nuvolosità variabile, piogge sparse al pomeriggio sui settori settentrionali; in serata il tempo sarà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne su tutto il territorio, possibili locali temporali sui rilievi nel pomeriggio; in serata si attende un peggioramento con piogge diffuse su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Maltempo nelle ore diurne, con fenomeni anche intensi specie a ridosso dell’arco alpino, più asciutto sulle pianure. Precipitazioni in graduale esaurimento nelle ore notturne, con residue piogge tra Trentino, Triveneto e Alpi Piemontesi; altrove cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino attese precipitazioni sulle coste Tirreniche, altrove cieli in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge localizzate tra Toscana e Umbria, poche nubi sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Qualche pioggia al mattino tra coste Campane e Sardegna, mentre altrove i cieli risulteranno parzialmente coperti. Nessuna variazioni di rilievo nel corso delle ore pomeridiane, con tempo più asciutto e nuvolosità insistente. Condizioni meteo stazionarie in serata, ad eccezione di un peggioramento atteso nelle ore notturne sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo.

