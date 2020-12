Previsioni meteo per il 23 dicembre, cieli nuvolosi - Tuttoggi

Le previsioni meteo in Umbria e in Italia per domani 23 dicembre. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Umbria

Nuvolosità irregolare nel corso della giornata su tutta la regione, ma senza fenomeni di rilievo; in serata la nuvolosità tenderà a farsi più compatta.

Italia

AL NORD

Nebbie e nubi compatte su tutte le regioni settentrionali, pioviggini in Liguria. Al pomeriggio ed in serata situazione invariata con molte nubi e deboli piogge o pioviggini sulla Liguria.

AL CENTRO

Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni centrali con nubi compatte in Toscana, cieli irregolarmente nuvolosi sul Lazio e Umbria, più sole sulle Marche ed in Abruzzo specialmente. Da segnalare solo deboli piogge o pioviggini su alta Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari con cieli irregolarmente nuvolosi. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche durante la nottata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

