Previsioni meteo 28 dicembre, deboli piogge - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Molte nuvole in transito su tutta la regione, anche compatte, con deboli precipitazioni associate specie sui settori al confine con la Toscana. Pioviggini diffuse anche nelle ore serali.

Italia

AL NORD

Tempo uggioso al mattino, con precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; neve oltre i 1200 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con pioviggini su Toscana, Umbria e Abruzzo. Al pomeriggio insistono le precipitazioni con cieli irregolarmente o molto nuvolosi. In serata ancora deboli fenomeni tra Toscana e Umbria; nessuna variazione di rilievo altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse al mattino sui settori peninsulari, localmente a carattere intenso; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia; nessuna variazione prevista sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità irregolare associata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al centro-sud, stazionarie o in aumento al nord.

