Previsioni meteo 26 gennaio, che tempo farà in Umbria - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. Attesi cieli coperti per nubi basse in serata e in nottata.

Italia

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni, foschie o nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti bassi in Pianura Padana. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nebbie e foschie in Pianura Padana e sereno altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino al Centro con foschie e nubi basse su coste e pianure, sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, maggiori spazi di sereno ancora in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto ma con addensamenti bassi in arrivo su coste e pianure.

Temperature minime stabili o in lieve e generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulle Isole maggiori e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud.

