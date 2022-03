Previsioni meteo 25 marzo, bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 25 marzo 2022, in Umbria e in Italia

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto sull’intera regione

Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio isolati fenomeni in Alto Adige con neve oltre i 2200 metri, invariato altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi centro-orientali, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto del settentrione.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

