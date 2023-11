Previsioni meteo 17 novembre, che tempo farà domani - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per domani

Umbria

Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite, isolati fenomeni possibili sui settori orientali al confine con le Marche. Neve fino a 1500 metri.

Italia

AL NORD

Al mattino locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1200 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Al pomeriggio tempo stabile con ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni, salvo degli addensamenti in Abruzzo con locali fenomeni e neve oltre i 1200 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio attesa nuvolosità alternata a schiarite con possibili fenomeni isolati, soleggiato sulla Sicilia. In serata piogge sparse sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve rialzo salvo una lieve flessione negativa su regioni centrali e Sardegna.

